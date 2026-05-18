sm(art) by Vanecha IdoCar Paris

IdoCar

présente une collaboration exclusive avec l’artiste-peintre

Vanecha Roudbaraki

Entre art, mouvement et énergie,

la smart Fortwo se

transforme en une œuvre en mouvement :

une rencontre entre

mobilité contemporaine, matière et émotion.

Couleurs, lumière et rythme composent une vision artistique de la

ville et de la liberté, où l’automobile devient un véritable

espace d’expression.

L’icône urbaine devient un terrain d’expression

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 décembre 2027 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T12:00:00+02:00

fin : 2027-12-31T20:00:00+01:00

Date(s) : 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IdoCar 27 rue de Montvideo 75016 Paris

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