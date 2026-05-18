Journées Portes Ouvertes du centre Cnam Paris 2026-2027 Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 5 et 6 juin Entrée libre

Journées Portes Ouvertes du centre Conservatoire national des arts et métiers Paris 2026-2027

Du vendredi 5 juin au samedi 6 juin 2026, le centre Cnam Paris vous accueille lors de ses Journées Portes Ouvertes pour découvrir l’offre de formation du centre Cnam Paris 2026-2027.

Pendant deux jours, la cour d’Honneur accueille les Journées Portes Ouvertes du Cnam Paris !

Le vendredi 5 juin de 14h à 19h et le samedi 6 juin de 10h à 17h se tiendront dans la cour d’Honneur du Conservatoire National des Arts et Métiers les journées portes ouvertes du Centre Cnam Paris !

Vous pourrez y rencontrer toutes les équipes pédagogiques nationales de l’établissement ainsi que tous nos experts métiers de l’accompagnement, du bilan de compétences et de la validation des acquis. Une occasion unique et gratuite de construire votre projet de formation ou de reconversion avec des spécialistes de la question. Venez nombreux !

PROGRAMME :

Jeudi 4 juin

18h : Se former au Cnam : tout savoir (ou presque) sur ce grand établissement fondé en 1794 avec Pascale Heurtel, adjointe de l’Administratrice générale en charge du patrimoine, de l’information et de la culture scientifique et technique; en amphithéâtre Abbé Grégoire (accès 14)

18h30 : Conférence: Agir ensemble pour l’écologie : quels liens entre engagement citoyen et action publique ? avec Raphaël Gerson, conseiller expert à l’ADEME et Sarah Alby, directrice de l’Académie du Climat ; en amphithéâtre Abbé Grégoire

Vendredi 5 juin : accueil et stand de 14h à 19h

13h-14h : visites privées gratuites de la bibliothèque du Cnam (ancien réfectoire des moines, monument historique)

Rdv aux horaires de visite dans la cour d’Honneur après s’être inscrit (formulaire à venir)

14h-15h : table ronde Se former dans le supérieur tout au long de la vie : pourquoi et comment ?

Avec : Nathalie Drach-Temam, présidente de Sorbonne Université et de l’alliance Sorbonne Université, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Administratrice générale du Cnam, Philippe Mauguin, président-directeur général de l’INRAE, Muriel Grosbois, adjointe à l’administratrice générale du Cnam en charge de la formation et de l’innovation pédagogique.

Animée par : Charles Puybasset, fondateur de WeAre One et Elodie Binois, Copilote CEC Monde Académique.

En amphithéâtre Abbé Grégoire

15h15-17h30 : pluralité de conférences ; en salle des textiles

15h30 : Présentation des écoles sur l’Intelligence Artificielle et sur le numérique par Cécilia Lo Iacono, chargée de mission – écoles développement durable et responsabilité sociétale, ouverture sociale

15h45 : Présentation des écoles sur les transitions écologiques et les transitions énergétiques par Cécilia Lo Iacono, chargée de mission – écoles développement durable et responsabilité sociétale, ouverture sociale

16h : Présentation de la formation sur l’intelligence artificielle au Cnam (CAIRE) par Iness Ahriz, Maître de conférence et Sophie Guichard, Directrice Nationale d’Appui à la Pédagogie et à l’Innovation (DNAPI)

16h30 : Découverte du CFA Cnam Ile-de-France par Olivier Lefaivre, directeur du CFA Cnam Ile-de-France

Samedi 6 juin : accueil et stand de 10h à 17h

10h-12h : visites privées gratuites de la bibliothèque du Cnam (ancien réfectoire des moines, monument historique)

Rdv aux horaires de visite dans la cour d’Honneur après s’être inscrit (formulaire à venir)

11h : Découverte de l’école d’ingénieur du Cnam par Stéphane Lefebvre, directeur de l’école d’ingénieur du Cnam

11h15 : Découverte du CFA Cnam Ile-de-France par Olivier Lefaivre, directeur du CFA Cnam Ile-de-France

12h30 : Présentation de la formation sur l’intelligence artificielle au Cnam (CAIRE) par Iness Ahriz, Maître de conférence et Sophie Guichard, Directrice Nationale d’Appui à la Pédagogie et à l’Innovation (DNAPI)

19h à 2h : Nuit Blanche au MuAM (organisé avec la Ville de Paris), évènement gratuit-entrée libre : Mélodie des voitures ordinaires avec l’artiste Alain Bublex Nuit Blanche 2026 / MuAM : Musée des Arts et Métiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00.000+02:00

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https://www.cnam-paris.fr/agendas/journees-portes-ouvertes-du-centre-cnam-paris/journees-portes-ouvertes-du-centre-cnam-paris-2026-2027-1617948.kjsp?RH=reu_coll

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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