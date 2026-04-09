Journée d’étude transdisciplinaire des Masters sur le genre Amphi Molinié – Maison de la recherche Paris

Cette journée réunit des étudiantes et étudiants en Master de diverses disciplines, de Sorbonne Université ou de l’un des établissements de l’Alliance Sorbonne Université, dont le sujet de recherche s’intéresse au(x) genre(s), aux femmes, aux corps sexués, aux sexualités, aux féminismes, aux masculinités, à l’intersectionnalité, aux études « queer » et aux études trans.

Organisée par l’association Philomel, la Mission Égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et l’INSPÉ de Paris.

JOURNÉE D’ÉTUDE / PROJECTIONS / PERFORMANCES

Le mardi 19 mai 2026

de 09h30 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T09:30:00+02:00_2026-05-19T17:30:00+02:00

Amphi Molinié – Maison de la recherche 28 rue Serpente 75006 Paris



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