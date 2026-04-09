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Journée d’étude transdisciplinaire des Masters sur le genre Amphi Molinié – Maison de la recherche Paris

Journée d’étude transdisciplinaire des Masters sur le genre Amphi Molinié – Maison de la recherche Paris

Journée d’étude transdisciplinaire des Masters sur le genre Amphi Molinié – Maison de la recherche Paris mardi 19 mai 2026.

Lieu : Amphi Molinié - Maison de la recherche

Adresse : 28 rue Serpente

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Cette journée réunit des étudiantes et étudiants en Master de diverses disciplines, de Sorbonne Université ou de l’un des établissements de l’Alliance Sorbonne Université, dont le sujet de recherche s’intéresse au(x) genre(s), aux femmes, aux corps sexués, aux sexualités, aux féminismes, aux masculinités, à l’intersectionnalité, aux études « queer » et aux études trans.

Organisée par l’association Philomel, la Mission Égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et l’INSPÉ de Paris.

JOURNÉE D’ÉTUDE / PROJECTIONS / PERFORMANCES
Le mardi 19 mai 2026
de 09h30 à 17h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T09:30:00+02:00_2026-05-19T17:30:00+02:00

Amphi Molinié – Maison de la recherche 28 rue Serpente  75006 Paris


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