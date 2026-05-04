Le reste tout le monde s’en fout ! Maison des métallos Paris

Comment restituer un processus ? Comment rendre compte des sensations, du sensible ?

Il sera question de nos tentatives, de nos (re)trouvailles.

Une invitation à s’étreindre, à écouter et à danser.

“Et toi ? Merci pour toutes les formes d’intimité qui m’apprennent ce que ma peau n’est pas, et ce que mon armure n’a jamais été. Je te souhaite la sacralité du repos […] Et je place ma peau aux côtés de la tienne pour te dire que même quand tu as l’air d’être seul.e, je suis avec toi. »

Non-noyées, Alexis Pauline Gumbs

La performance sera suivie d’un bord de plateau animé par l’équipe de la Maison des Métallos et Souffleurs de Sens.

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La Fabrique Plurielle est un laboratoire de création participative, né en 2025 à la Maison des Métallos, co-créé par la compagnie Gosh en partenariat avec l’association Souffleurs de sens, avec le soutien de la Maison perchée et du dispositif Culture & Handicap – L’Art d’Être Ensemble de la Ville de Paris.

Ce laboratoire artistique croise écriture, performance et récits documentaires pour interroger les normes liées au corps, à la santé et au handicap. Il propose un espace sensible de recherche et de création où les vulnérabilités deviennent des points de départ pour penser et fabriquer ensemble.

« La panoplie elliptique de l’élan collectif octroie le bénéfice de cheminer de manière funambule » Jonathan, La Fabrique plurielle 2026.

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Fondée autour du travail de la metteuse en scène et dramaturge Mathilde Gentil Fauçon, la compagnie Gosh développe des créations hybrides mêlant théâtre, performance, arts visuels et dispositifs numériques.

Sa démarche s’inscrit dans une dimension de recherche qui interroge la relation au vivant, la place du corps et les transformations de nos sociétés contemporaines, notamment à travers les enjeux de santé mentale.Dans une approche liant création et praxis, la compagnie explore les liens entre art, soin et société à travers des dispositifs sensibles et participatifs. Elle s’appuie sur l’idée, chère à Cynthia Fleury, que « le soin est un climat », une manière d’habiter le monde par l’attention, la justesse, la présence. Cette écologie relationnelle irrigue tout le processus de recherche et de création : il ne s’agit pas d’une étape vers l’œuvre, le processus est l’œuvre.

Entre 2020 et 2024, la compagnie Gosh mène sur le pôle de santé mentale du 11ème (Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne) des ateliers réguliers de théâtre et d’écriture auprès de personnes en situation de fragilité psychique, puis lance le projet art, care et alimentation Back Kitchens, donnant lieu à la performance sonore et gustative “Juste après la tempête” présentée à la maison des Métallos en 2024. puis au projet de la Fabrique Plurielle.

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Cet événement s’inscrit dans la première édition du Printemps des Arts Participatifs et des Créations Partagées, initié par la Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées (APCP). Du 20 mars au 30 juin 2026, des rendez-vous ont lieu partout en France pour mettre en lumière des démarches artistiques associant artistes professionnel·les et participant·es amateur·rices, habitant·es ou citoyen·nes.

Le Printemps APCP permet de rendre visible la richesse et la diversité de ces pratiques et de contribuer à leur valorisation et à leur reconnaissance. Il est porteur d’une dynamique collective qui affirme la création artistique comme un lieu d’expression, de dialogue et de participation pour toutes et tous, essentielle ainsi à la vitalité de notre démocratie.

Retrouvez l’ensemble du programme du Printemps APCP sur : https://www.federation-apcp.org/printemps-des-arts-participatifs/

Le reste tout le monde s’en fout est une création collective issue des ateliers de la Fabrique plurielle dirigés par Mathilde Gentil Fauçon et Geoffroy Vernin de la compagnie Gosh.

Le samedi 30 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00

Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/le-reste-tout-le-monde-s-en-fout contact@gosh-cie.com



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