Les Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France L’Institut du Monde Arabe Paris France

Née à Paris en 2020, l’association rassemble des musiciens, choristes et passionnés issus unis par l’amour d’un patrimoine musical séculaire. Tous font vivre l’association avec un objectif clair : prouver que la musique andalouse peut toucher tous les publics, loin des clichés d’un art inaccessible.

Avec un âge moyen de 28 ans et une représentation de plus d’une quinzaine de villes marocaines, l’association rassemble des membres issus d’horizons culturels et religieux divers, reflet de la richesse et de l’universalité de cet héritage, et incarne une démocratisation réussie du patrimoine andalou : ouverte, vivante, et résolument tournée vers les nouvelles générations.

Avec :

Marwane Abbad-Andaloussi piano

piano Mohamed Benjelloun oud

oud Yassine Benseddik tar

tar Saad Benserhir oud

oud Hajar Bouazza violoncelle

violoncelle Ali Chami violon

violon Ismail Debbagh oud

oud Mehdi El Eulj alto

alto Yacine Fadhil oud ramal

oud ramal Yazid Gali alto

alto Hamza Mgafad derbouka

derbouka Salma Souihel violon

violon Fadwa Tadist chant solo

En savoir plus sur l’association

JE RESERVE

L’association des Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France réunit plus de 220 adhérents autour d’une mission : transmettre et démocratiser la musique andalouse marocaine au-delà des frontières du Maroc.

Le samedi 30 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 26€

tarif réduit : 22€

-26 ans : 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-les-ambassadeurs-musique-andalouse-marocaine-en-france +33140513838



Afficher la carte du lieu L’Institut du Monde Arabe et trouvez le meilleur itinéraire

