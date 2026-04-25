Les Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France L’Institut du Monde Arabe Paris France
Les Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France L’Institut du Monde Arabe Paris France samedi 30 mai 2026.
Née à Paris en 2020, l’association rassemble des musiciens, choristes et passionnés issus unis par l’amour d’un patrimoine musical séculaire. Tous font vivre l’association avec un objectif clair : prouver que la musique andalouse peut toucher tous les publics, loin des clichés d’un art inaccessible.
Avec un âge moyen de 28 ans et une représentation de plus d’une quinzaine de villes marocaines, l’association rassemble des membres issus d’horizons culturels et religieux divers, reflet de la richesse et de l’universalité de cet héritage, et incarne une démocratisation réussie du patrimoine andalou : ouverte, vivante, et résolument tournée vers les nouvelles générations.
Avec :
- Marwane Abbad-Andaloussi piano
- Mohamed Benjelloun oud
- Yassine Benseddik tar
- Saad Benserhir oud
- Hajar Bouazza violoncelle
- Ali Chami violon
- Ismail Debbagh oud
- Mehdi El Eulj alto
- Yacine Fadhil oud ramal
- Yazid Gali alto
- Hamza Mgafad derbouka
- Salma Souihel violon
- Fadwa Tadist chant solo
En savoir plus sur l’association
L’association des Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France réunit plus de 220 adhérents autour d’une mission : transmettre et démocratiser la musique andalouse marocaine au-delà des frontières du Maroc.
Le samedi 30 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Plein tarif : 26€
tarif réduit : 22€
-26 ans : 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-les-ambassadeurs-musique-andalouse-marocaine-en-france +33140513838
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