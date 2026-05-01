Présentation d’ouvrage : Les Pins de Rechmaya, Lettres de Palestine et d’ailleurs L’Institut du Monde Arabe Paris France

Il est photographe, elle est journaliste. Il est au Liban au coeur de la tragédie, elle est à Paris, soumise au rythme de l’actualité chaque jour plus brutale. Pendant un an de cauchemar au Proche-Orient, ils vont correspondre. Ce qu’ils s’échangent dans ces pages, ce sont bien plus que des souvenirs, ce sont des incompréhensions, des coups de colère, des désaccords parfois, des émerveillements souvent. L’un de l’intérieur, l’autre de l’extérieur, ils livrent deux points de vue complémentaires sur les événements, se partageant le fardeau d’une écriture à chaud. Inconsciemment ou consciemment, ils s’adossent. De la montagne libanaise photographiée par Fouad aux ruelles de la vieille ville de Jérusalem évoquées par Alexandra, de Gaza vivante à Gaza détruite.

Avec les auteurs de l’ouvrage : Fouad Elkoury et Alexandra Schwartzbrod.

Modération par Pierre Haski.

Rencontre avec les auteurs de Les Pins de Rechmaya, un récit épistolaire où un photographe au Liban et une journaliste à Paris confrontent leurs regards sur les bouleversements du Proche-Orient.

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

+33140513838



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