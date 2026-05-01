Concert exceptionnel en soutien au Liban L’Institut du Monde Arabe Paris France

Sous le haut patronage du Président de la République, l’Institut du monde arabe organise le 20 mai 2026 à 20h une soirée exceptionnelle de solidarité avec la population libanaise. De nombreux artistes libanais et franco-libanais ont répondu présent à l’invitation de l’Institut du monde arabe : Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji, Oussama Rahbani, Oumeïma el Khalil, Nach, Tania Saleh, Ayad et Sary Khalifé, Ycare, Vernis rouge, Astrig Siranossian, Madame Monsieur, Joseph Kamel, Abdel Rahman el Bacha…

Depuis le début de la guerre au Liban, l’Institut du monde arabe se mobilise pour soutenir le Liban et la population libanaise, durement touchés par une guerre que le Liban n’a pas choisie. Cette action de solidarité s’inscrit dans le prolongement de la mobilisation actuelle de la France aux côtés du peuple et de l’État libanais.

Le concert a pour objectif de lever des fonds auprès du grand public, par le biais des recettes de la billetterie, mais aussi grâce à des dons que les spectateurs pourront effectuer lors de l’achat de leur billet.

Les bénéfices de la billetterie et les dons des spectateurs seront intégralement reversés au Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et à la Fondation de France.

FAIRE UN DON EN LIGNE A LA FONDATION DE FRANCE

L’Institut du monde arabe se mobilise pour soutenir le Liban et les Libanais : un grand concert de soutien, placé sous la direction artistique d’Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji, se déploiera sur le parvis de l’IMA le 20 mai prochain.



Tous les bénéfices de cet événement exceptionnel seront reversés à des ONG engagées au Liban, par le biais de la Fondation de France et du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le mercredi 20 mai 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif plein : 45€

Early booking : 35€

Tarif jeune : 25€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T20:00:00+02:00_2026-05-20T21:30:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/evenements-exceptionnels/concert-exceptionnel-en-soutien-au-liban +33140513838



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