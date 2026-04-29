Concert | Ali Rebbahi L’Institut du Monde Arabe Paris France

Dans une alchimie rare et raffinée, la voix d’Ali Rebbahi tisse un lien subtil entre l’héritage savant de la Ala, au répertoire profane, et la ferveur des chants soufis, faisant dialoguer esthétique et spiritualité. Chaque note devient invocation, chaque mélodie une passerelle entre émotion artistique et quête intérieure.

Artiste engagé dans la transmission de ce patrimoine, il participe à de nombreux concerts, tant sur la scène nationale qu’internationale, portant haut les couleurs de cet art ancestral.

Dans ce concert, Ali Rebbahi unira sa voix à celle des chanteurs Mustapha Benrahhal, Bilal El Haouaj, Chouaib Fadil, Hakim Khizrane, Mohamed Karim Lakhnadkya, Brahim Sbai et Imad Taouihari.

Orchestre :

Marwane Abbad Andaloussi, Oussama Bakkali, Hamza Kabbaj et Hamza Tlmemsani oud

et oud Yazid Gali violon

violon Ali Chami et Mohamed Elfarsi alto

alto Abdelali Benkirane et Saad Bensrihr percussions

JE RESERVE

Pour célébrer l’Aïd El Adha, Ali Rebbahi nous invite à un voyage où se rencontrent la rigueur de la musique andalouse et l’élévation du madih et du répertoire sacré du samaâ.

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 26€

Tarif réduit : 22€

-26 ans : 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-ali-rebbahi +33140513838



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