Concert | Ali Rebbahi L’Institut du Monde Arabe Paris France
Concert | Ali Rebbahi L’Institut du Monde Arabe Paris France vendredi 29 mai 2026.
Dans une alchimie rare et raffinée, la voix d’Ali Rebbahi tisse un lien subtil entre l’héritage savant de la Ala, au répertoire profane, et la ferveur des chants soufis, faisant dialoguer esthétique et spiritualité. Chaque note devient invocation, chaque mélodie une passerelle entre émotion artistique et quête intérieure.
Artiste engagé dans la transmission de ce patrimoine, il participe à de nombreux concerts, tant sur la scène nationale qu’internationale, portant haut les couleurs de cet art ancestral.
Dans ce concert, Ali Rebbahi unira sa voix à celle des chanteurs Mustapha Benrahhal, Bilal El Haouaj, Chouaib Fadil, Hakim Khizrane, Mohamed Karim Lakhnadkya, Brahim Sbai et Imad Taouihari.
Orchestre :
- Marwane Abbad Andaloussi, Oussama Bakkali, Hamza Kabbaj et Hamza Tlmemsani oud
- Yazid Gali violon
- Ali Chami et Mohamed Elfarsi alto
- Abdelali Benkirane et Saad Bensrihr percussions
Pour célébrer l’Aïd El Adha, Ali Rebbahi nous invite à un voyage où se rencontrent la rigueur de la musique andalouse et l’élévation du madih et du répertoire sacré du samaâ.
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Plein tarif : 26€
Tarif réduit : 22€
-26 ans : 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-ali-rebbahi +33140513838
Afficher la carte du lieu L’Institut du Monde Arabe et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris France (Paris)
- Averroès contre les théologiens du kalām L’Institut du Monde Arabe Paris France 6 mai 2026
- Les Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France L’Institut du Monde Arabe Paris France 31 mai 2026
- Concert | Haddarates de Chefchaouen L’Institut du Monde Arabe Paris France 31 mai 2026
- Averroès, le médecin oublié L’Institut du Monde Arabe Paris France 3 juin 2026
- Concert | Orchestre de Rabat sous la direction de Mohamed Amine Debbi avec Bahaa Ronda L’Institut du Monde Arabe Paris France 3 juin 2026