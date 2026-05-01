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Nuit européenne des musées 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France

Nuit européenne des musées 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France

Nuit européenne des musées 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France samedi 23 mai 2026.

Lieu : L'Institut du Monde Arabe

Adresse : 1 rue des Fossés-Saint-Bernard

Ville : 75005 Paris France

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit sous réservation</p>

Au programme, la visite libre et gratuite des collections du musée permanent, de ses expositions “Tenter l’art pour soigner” et “Libye, patrimoine révélé”, et des deux expositions majeures du moment : “Byblos, cité millénaire du Liban” et ”Esclaves en Méditerranée, XVIIe–XVIIIe siècle”. Et des animations, médiations et interventions artistiques pour une expérience encore plus immersive !

Musée de l’IMA

Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours.

Libye, Patrimoine révélé

Depuis près de cinquante ans , la mission archéologique française en Libye explore et valorise un patrimoine exceptionnel, de la préhistoire à l’époque médiévale, sur l’ensemble du territoire libyen. À travers une sélection de photographies et vidéos, cette présentation met en lumière un travail scientifique de longue durée, mené en étroite collaboration avec les autorités libyennes, et donne à voir la diversité des sites étudiés, des périodes explorées et des enjeux de préservation.

Latrun, Basilique occidentale, l’une des images exposées dans le cadre de « Libye, patrimoine révélé », à l’Institut du monde arabe du 13 mai au 20 octobre 2026. © MAFL

Thermes romains d’Apollonia, époque de Trajan, l’une des images exposées dans le cadre de « Libye, patrimoine révélé », à l’Institut du monde arabe du 13 mai au 20 octobre 2026. © MAFL

+ d’infos sur l’exposition

Tenter l’art pour soigner – À l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville dans les années 1960

Présentée dans le parcours du musée, cette exposition met en lumière un ensemble d’archives, de céramiques peintes et de gouaches réalisées à la fin des années 1960 dans le cadre d’ateliers de socialthérapie menés à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville.

+ d’infos sur l’exposition

Byblos, cité millénaire du Liban

Plongez dans l’histoire du premier port maritime international au monde : Byblos, qui joua un rôle clé dans l’histoire méditerranéenne, relia de haute Antiquité la côte libanaise à l’Égypte, la Mésopotamie et le monde égéen, noua des liens uniques avec les pharaons et joua un rôle majeur dans la diffusion de l’alphabet phénicien.

+ d’infos sur Byblos

Esclaves en Méditerranée, XVIIe–XVIIIe siècle

Sur trois niveaux et 2400 m2, le musée de l’Institut du monde arabe convie à un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement réunis : archéologie antique et médiévale, art et artisanat, ethnographie et création moderne et contemporaine.

+ d’infos sur l’exposition

Librairie de l’IMA

Rez-de-chaussée
À l’occasion de la Nuit des musées, la librairie de l’IMA restera ouverte jusqu’à 22h.
Prolongez votre visite en découvrant nos sélections d’ouvrages autour des thématiques des expositions. Fermeture des caisses à 21h45.

+ d’infos sur la librairie

Café littéraire

Rez-de-chaussée
Venez découvrir les saveurs du monde arabe : pâtisseries orientales, thé à la menthe…
Des douceurs à déguster sur le pouce !

+ d’infos sur le Café Littéraire

Venez passer la Nuit des musées 2026 à l’IMA !

Pour l’occasion, l’Institut ouvre exceptionnellement ses portes en nocturne, et propose une immersion au cœur de ses collections et de ses grandes expositions.
Le samedi 23 mai 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit sous condition

Gratuit sous réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T23:55:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard  75005 Paris France
+33140513838


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