Averroès, le médecin oublié L’Institut du Monde Arabe Paris France

Philosophe d’abord, juriste ensuite, Averroès fut aussi médecin, mais cet aspect de sa carrière est souvent négligé. En retraçant son rapport à la médecine et à sa pratique, on essayera de comprendre pourquoi il s’y est intéressé, ce qu’elle lui a apporté… et la raison pour laquelle on tend à l’oublier
Joël Chandelier, professeur assistant en histoire médiévale à l’université de Lausanne depuis 2024.
À l’occasion des 900 ans de la naissance d’Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), l’Institut du monde arabe dédie l’édition 2025-2026 de Falsafa, les RDV de la philosophie arabe à cette figure majeure de la pensée universelle.
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/rencontres-et-debats/averroes-medecin-oublie +33140513838
