Averroès, le médecin oublié L’Institut du Monde Arabe Paris France

Philosophe d’abord, juriste ensuite, Averroès fut aussi médecin, mais cet aspect de sa carrière est souvent négligé. En retraçant son rapport à la médecine et à sa pratique, on essayera de comprendre pourquoi il s’y est intéressé, ce qu’elle lui a apporté… et la raison pour laquelle on tend à l’oublier

Joël Chandelier, professeur assistant en histoire médiévale à l’université de Lausanne depuis 2024.

À l’occasion des 900 ans de la naissance d’Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), l’Institut du monde arabe dédie l’édition 2025-2026 de Falsafa, les RDV de la philosophie arabe à cette figure majeure de la pensée universelle.

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

