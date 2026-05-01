Événéments exceptionnels 20 mai 2026 Concert exceptionnel de solidarité avec le Liban L’Institut du Monde Arabe Paris France

Sous le haut patronage du Président de la République.

De nombreux artistes libanais et franco-libanais ont répondu présent à l’appel lancé par l’Institut du monde arabe : Anna Chedid, Tania Saleh, Oussama Rahbani, Oumaïma el Khalil, Anna Chedid, Tania Saleh, Ayad et Sary Khalifé, Ycare, Vernis rouge, Astrig Syranissian, Madame Monsieur, Joseph Kamel et Bb Jacques.

Depuis les débuts du conflit, l’Institut du monde arabe se mobilise pour soutenir le Liban et sa population, durement touchés par une guerre qu’ils n’ont pas choisie. Cette action de solidarité s’inscrit dans le prolongement de la mobilisation actuelle de la France aux côtés du peuple et de l’État libanais.

Le concert a pour objectif de lever des fonds auprès du grand public, par le biais des recettes de la billetterie, mais aussi grâce à des dons que les spectateurs pourront effectuer lors de l’achat de leur billet.

Les bénéfices de la billetterie et les dons des spectateurs seront intégralement reversés à des associations engagées au Liban, par le biais de la Fondation de France et du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

L’Institut du monde arabe se mobilise pour soutenir le Liban et les Libanais en organisant une soirée exceptionnelle de solidarité avec la population libanaise, sous la direction artistique d’Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji. Les bénéfices de l’événement seront intégralement reversés à des associations engagées au Liban.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 35 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/evenements-exceptionnels/concert-exceptionnel-solidarite-avec-liban +33140513838



Afficher la carte du lieu L’Institut du Monde Arabe et trouvez le meilleur itinéraire

