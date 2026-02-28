Averroès contre les théologiens du kalām L’Institut du Monde Arabe Paris France

Contrairement à une idée reçue, Averroès ne s’oppose pas aux théologiens du kalām au nom d’une raison qui chercherait à vaincre l’obscurantisme religieux. Raison et religion vont de pair pour les deux partis, qui mobilisent chacun de son côté des arguments rationnels et scripturaires pour faire triompher sa propre vision du monde et sa lecture du texte révélé.

Ziad Bou Akl, direction d’études « Philosophie en islam » à l’Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE).

À l’occasion des 900 ans de la naissance d’Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), l’Institut du monde arabe dédie l’édition 2025-2026 de Falsafa, les RDV de la philosophie arabe à cette figure majeure de la pensée universelle.

