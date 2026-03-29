Stage : Flamenco, Broadway et cancan : 11 et 12 juillet 2026 Théatre de la Terre Paris, France
Stage : Flamenco, Broadway et cancan : 11 et 12 juillet 2026 Théatre de la Terre Paris, France samedi 11 juillet 2026.
Organisé par Le cancan de Monika, Ida Flamenca, EtVieDanse et MulVaBé Danse
Stage les 11 et 12 juillet 2026
- Pour Adultes et Adolescents à partir de 15 ans
Théâtre de la Terre
- 1 Passage du Buisson Saint Louis, 75010 Paris
- Métro Belleville ou Métro Goncourt
Samedi 11 juillet 2026
- 11h00 à 12h30 : Broadway
- 13h00 à 14h30 : French cancan
- 15h00 à 16h30 : Flamenco
Dimanche 12 juillet 2026
- 11h00 à 12h30 : Broadway
- 13h00 à 14h30 : French cancan
- 15h00 à 16h30 : Flamenco
Tenue à Prévoir :
- Pour Le cours Broadway : Tenue de danse + Chaussures à petits talons propres
- Pour le cours de Flamenco : Jupe longue + Chaussures à petits talons propres
- Pour le cours de French cancan : Tenue de base (Le professeur fournira les jupes de cancan) + baskets propres
Tarifs :
Pour 1 jour (Samedi ou dimanche)
– 1 cours : 20 euros
– 2 cours : 30 euros
– 3 cours : 45 euros
Pour les 2 jours (Samedi et dimanche)
– 1 cours par jour : 40 euros
– 2 cours par jour : 50 euros
– 3 cours par jour : 80 euros
Informations et inscriptions :
benedicteohara@gmail.com
Stage : Flamenco, Broadway et cancan : samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026
Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
samedi, dimanche
de 13h00 à 14h30
samedi, dimanche
de 11h00 à 12h30
payant
Informations et réservations : benedicteohara@gmail.com
Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T14:30:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:30:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T12:30:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T14:30:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:30:00+02:00
Théatre de la Terre 1 passage du Buisson Saint-Louis 75010 Paris, France
http://www.mulvabe.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com
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