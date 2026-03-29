Stage : Flamenco, Broadway et cancan : 11 et 12 juillet 2026 Théatre de la Terre Paris, France

Organisé par Le cancan de Monika, Ida Flamenca, EtVieDanse et MulVaBé Danse

Stage les 11 et 12 juillet 2026

Pour Adultes et Adolescents à partir de 15 ans

Théâtre de la Terre

1 Passage du Buisson Saint Louis, 75010 Paris

Métro Belleville ou Métro Goncourt

Samedi 11 juillet 2026

11h00 à 12h30 : Broadway

13h00 à 14h30 : French cancan

15h00 à 16h30 : Flamenco

Dimanche 12 juillet 2026

11h00 à 12h30 : Broadway

13h00 à 14h30 : French cancan

15h00 à 16h30 : Flamenco

Tenue à Prévoir :

Pour Le cours Broadway : Tenue de danse + Chaussures à petits talons propres

Pour le cours de Flamenco : Jupe longue + Chaussures à petits talons propres

Pour le cours de French cancan : Tenue de base (Le professeur fournira les jupes de cancan) + baskets propres

Tarifs :

Pour 1 jour (Samedi ou dimanche)

– 1 cours : 20 euros

– 2 cours : 30 euros

– 3 cours : 45 euros

Pour les 2 jours (Samedi et dimanche)

– 1 cours par jour : 40 euros

– 2 cours par jour : 50 euros

– 3 cours par jour : 80 euros

Informations et inscriptions :

benedicteohara@gmail.com

Stage : Flamenco, Broadway et cancan : samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026

Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

samedi, dimanche

de 13h00 à 14h30

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h30

payant

Informations et réservations : benedicteohara@gmail.com

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T14:30:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:30:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T12:30:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T14:30:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:30:00+02:00

Théatre de la Terre 1 passage du Buisson Saint-Louis 75010 Paris, France

http://www.mulvabe.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com



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