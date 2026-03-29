Stage : Flamenco, Broadway et cancan : 11 et 12 juillet 2026 Théatre de la Terre Paris, France

Stage : Flamenco

Stage : Flamenco, Broadway et cancan : 11 et 12 juillet 2026 Théatre de la Terre Paris, France samedi 11 juillet 2026.

Organisé par Le cancan de Monika, Ida Flamenca, EtVieDanse et MulVaBé Danse

Stage les 11 et 12 juillet 2026

  • Pour Adultes et Adolescents à partir de 15 ans

Théâtre de la Terre

  • 1 Passage du Buisson Saint Louis, 75010 Paris
  • Métro Belleville ou Métro Goncourt

Samedi 11 juillet 2026

  • 11h00 à 12h30 : Broadway
  • 13h00 à 14h30 : French cancan
  • 15h00 à 16h30 : Flamenco

Dimanche 12 juillet 2026

  • 11h00 à 12h30 : Broadway
  • 13h00 à 14h30 : French cancan
  • 15h00 à 16h30 : Flamenco

Tenue à Prévoir :

  • Pour Le cours Broadway : Tenue de danse + Chaussures à petits talons propres
  • Pour le cours de Flamenco : Jupe longue + Chaussures à petits talons propres
  • Pour le cours de French cancan : Tenue de base (Le professeur fournira les jupes de cancan) + baskets propres

Tarifs :

Pour 1 jour (Samedi ou dimanche)

– 1 cours : 20 euros

– 2 cours : 30 euros

– 3 cours : 45 euros

Pour les 2 jours (Samedi et dimanche)

– 1 cours par jour : 40 euros

– 2 cours par jour : 50 euros

– 3 cours par jour : 80 euros

Informations et inscriptions :

benedicteohara@gmail.com

Stage : Flamenco, Broadway et cancan : samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026
Du samedi 11 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
samedi, dimanche
de 13h00 à 14h30
samedi, dimanche
de 11h00 à 12h30
payant

Informations et réservations : benedicteohara@gmail.com

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T12:30:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T14:30:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:30:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T12:30:00+02:00;2026-07-12T13:00:00+02:00_2026-07-12T14:30:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:30:00+02:00

Théatre de la Terre 1 passage du Buisson Saint-Louis  75010 Paris, France
http://www.mulvabe.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com


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