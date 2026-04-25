Les Escales musicales | Rencontre entre les musiques du Liban et les chants populaires de Cuba L’Institut du Monde Arabe Paris France

A travers le temps et l’espace, deux esthétiques lointaines portées par des sentiments communs se font écho et se répondent. Des notes se frôlent et s’entrelacent. Rapidement, un dialogue musical se noue.

Qaïs Saadi – chant, oud, percussions

Aude Publes Garcia – chant, percussions

Kelly Keto Sanchez Diego Maradona – marimbula, percussions, chœurs

Fred Belhassen – tres, guitare, chœurs

Une fois par mois, le musicien Qaïs Saadi et l’Institut du monde arabe vous invitent à une escale musicale d’une heure au musée de l’IMA, qui reste exceptionnellement ouvert pour l’occasion.

Le mercredi 24 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif d’accès au musée : 10 €, gratuit pour les -26 ans

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/les-escales-musicales-rencontre-entre-les-musiques-du-liban-et-les-chants +33140513838



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