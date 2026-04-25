Les Escales musicales | Rencontre entre les musiques du Liban et les chants populaires de Cuba L’Institut du Monde Arabe Paris France
Les Escales musicales | Rencontre entre les musiques du Liban et les chants populaires de Cuba L’Institut du Monde Arabe Paris France mercredi 24 juin 2026.
A travers le temps et l’espace, deux esthétiques lointaines portées par des sentiments communs se font écho et se répondent. Des notes se frôlent et s’entrelacent. Rapidement, un dialogue musical se noue.
Qaïs Saadi – chant, oud, percussions
Aude Publes Garcia – chant, percussions
Kelly Keto Sanchez Diego Maradona – marimbula, percussions, chœurs
Fred Belhassen – tres, guitare, chœurs
Une fois par mois, le musicien Qaïs Saadi et l’Institut du monde arabe vous invitent à une escale musicale d’une heure au musée de l’IMA, qui reste exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Le mercredi 24 juin 2026
de 19h00 à 20h00
payant
Tarif d’accès au musée : 10 €, gratuit pour les -26 ans
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/les-escales-musicales-rencontre-entre-les-musiques-du-liban-et-les-chants +33140513838
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