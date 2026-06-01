Fête de la musique 2026 | Les Processions L’Institut du Monde Arabe Paris France
Fête de la musique 2026 | Les Processions L’Institut du Monde Arabe Paris France dimanche 21 juin 2026.
Joyau de la poésie arabe classique Le Livre des Processions de Gibran Khalil Gibran, publié d’abord en arabe en 1919 à New York, explore la dualité de l’être, le tiraillement entre les racines et l’élan vers un avenir nouveau.
Les poèmes sont mis en musique par Walid Ben Selim dans une inspiration des ensembles liturgiques traditionnels qui ont peuplé la Méditerranée, tout en y intégrant la modernité et la pertinence de la poésie de Gibran et de la musique actuelle. Sous sa direction artistique, cette création rassemblera une constellation d’artistes professionnel·le·s et amateur·ice·s, réuni·e·s pour faire entendre un souffle commun.
Agathe Di Piro, pianiste et arrangeuse reconnue, apporte à cette création la finesse des contrechants, la profondeur harmonique des grands ensembles vocaux et des orchestres symphoniques. Le chœur et l’orchestre des Musicales du Liban sous la direction de Fadi Khalil, viennent donner à cette œuvre son ampleur humaine et sonore. Leur présence inscrit Les Processions dans une filiation vivante entre Orient et Méditerranée. Par la richesse des timbres, la puissance du collectif et l’ancrage d’une tradition musicale profondément liée aux langues, aux rites et aux mémoires du Levant, ils galvanisent cette création portée par l’Institut du monde arabe et lui donnent la dimension d’un grand rassemblement poétique.
Pensée comme un oratorio méditerranéen, cette œuvre fait dialoguer les voix, les gestes, les langues et les cultures autour d’une même ambition : célébrer la puissance du chant collectif, la beauté d’une poésie incarnée.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, Institut Français
Production : Compagnie Les Enchanteurs
Coproduction : Institut du monde arabe ; L’Archipel, scène nationale de Perpignan ; Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau
Avec le soutien de : DGCA – SACEM ; DRAC Occitanie ; Région Occitanie ; Fondation Orange ; Fondation Abilitis
Dates & horaires
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h
Billets
Accès libre dans la limite des places disponibles
Lieu
Parvis de l’Institut du monde arabe
Evénement en extérieur
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Pour la Fête de la musique, l’Institut du monde arabe accueille Le Livre des Processions de Gibran Khalil Gibran, une création musicale et poétique inédite. Sous la direction artistique de Walid Ben Selim, choristes et musiciens s’unissent pour explorer les thèmes du recueil dans la tradition des ensembles liturgiques traditionnels méditerranéens.
Le dimanche 21 juin 2026
de 18h00 à 21h30
gratuit
Accès libre dans la limite des places disponibles
Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 1 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T18:00:00+02:00_2026-06-21T21:30:00+02:00
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
+33140513838
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