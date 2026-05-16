Cortège festif | Raconte-moi ton mariage L’Institut du Monde Arabe Paris France

En collaboration avec le Grand Palais

Coup d’envoi de Raconte-moi ton mariage : des cortèges de voitures transformées en « monstres-plantes », ornées de décorations florales spectaculaires partent au même moment de Gennevilliers, Saint-Ouen, Pantin, Saint-Denis… – les villes où ont été recueillis les récits de mariage – pour rallier le centre de Paris.

Les cortèges convergent vers l’Institut du monde arabe (IMA), formant une parade hybride entre traditions du Maghreb et imaginaire. Leur arrivée à l’IMA marque le coup d’envoi d’une cérémonie du henné géante, puis ils se dirigent vers le Grand Palais. Dans ces lieux, deux écrans géants retransmettent en direct les différents cortèges, faisant dialoguer centre et territoires périphériques.

Les véhicules y défileront au son de musiques traditionnelles et électroniques, en préambule à une fête à la fois grandiose et conviviale avec musiciens, danse et jeux de lumière.

Histoires de mariage et festin géant

De grandes tablées accueilleront un festin collectif, un couscous géant, autour duquel des couples de mariés interprétés par des comédiens partageront les histoires de mariage. Mêlant repas, musique et transmission de récits, la fête abolira ainsi les frontières entre fiction et réel, spectacle et mémoire collective, pour se poursuivre jusqu’au cœur de la nuit par un concert au Grand Palais.

Un événement Saison Méditerranée 2026

Rendez-vous national et international, la Saison Méditerranée 2026 fédère sur six mois plus de 200 événements à travers plus de 60 villes de France, ainsi qu’au Maghreb, en Égypte et au Liban. L’Institut du monde arabe y participe avec l’exposition “Mariages” et un cortège festif dédiés au mariage dans les pays du Maghreb, le 4 juillet prochain.

TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA SAISON MÉDITERRANÉE 2026

Institut du monde arabe et Grand Palais

Orchestrée par l’artiste Mohamed Bourouissa, “Raconte-moi ton mariage” associe comédiens, chorégraphes et musiciens et transforme des récits de mariages recueillis auprès de personnes issues de l’immigration maghrébine, vivant dans des villes emblématiques de la périphérie parisienne, en matière vivante d’un “cortège festif”.

Le samedi 04 juillet 2026

de 12h00 à 17h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

+33140513838



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