Saad Tiouly, Gnaoua psychédélique L’Institut du Monde Arabe Paris France
Saad Tiouly, Gnaoua psychédélique L’Institut du Monde Arabe Paris France vendredi 26 juin 2026.
Ces pratiques thérapeutiques sont populaires depuis le XIXe siècle et ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2019. Elles continuent de jouer un rôle primordial dans la société marocaine et inspirent les jeunes artistes.
Des traditions revisitées
Saad Tiouly est l’une des voix les plus prometteuses et singulières de la scène gnaoua contemporaine marocaine. Élevé dans l’ancienne médina de Casablanca, il revisite les traditions gnaoua, issaoua et dakka marrakchia pour en faire un son psychédélique, puissant et résolument contemporain, en résonance directe avec une nouvelle génération.
Expériences immersives
Sur scène, Saad livre des performances explosives : grooves hypnotiques de guembri, rythmes induisant la transe et une intensité proche du rituel. Ses concerts sont des expériences immersives, à la frontière de l’extase, profondément ancrées dans l’héritage tout en étant tournées vers l’avenir.
Sadd Tiouly, artiste complet
Artiste complet, Saad Tiouly fabrique lui-même ses guembris et conçoit ses costumes de scène, donnant à son projet une identité artistique forte, cohérente et immédiatement reconnaissable. Saad incarne aujourd’hui une nouvelle vague des musiques nord-africaines, mêlant traditions, écriture audacieuse et influences contemporaines.
Principalement descendants d’esclaves d’Afrique subsaharienne, les Gnaouas appartiennent à une confrérie musulmane mystique qui dispense des rituels de guérison par la musique et la transe pour soulager les souffrances des hommes.
Le vendredi 26 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarifs : 22€ – 18€ – 12€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/saad-tiouly-gnaoua-psychedelique +33140513838
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