Orchestre Rawafid sous la direction d’Omar Metioui L’Institut du Monde Arabe Paris France

Né à Tanger en 1962, musicien et chercheur marocain de référence dans le domaine de la musique arabo-andalouse Al Ala, Omar Metiouia résolument donné à son parcours une dimension internationale.

Formé au Conservatoire de Tanger auprès de maîtres tels qu’Ahmed Zaytuni, Muhammed Ben al-‘Arbi Temsamani et Miulay Ahmed Lukili, il obtient avec mention d’excellence les plus hautes distinctions du Ministère de la Culture.

Très tôt engagé dans des collaborations transnationales, il fonde, aux côtés de musiciens espagnols comme Eduardo Paniagua et Begoña Olávide, plusieurs ensembles emblématiques tels que Ibn Baya et al-Shushtari.

Dans une dynamique d’échanges entre les deux rives de la Méditerranée, il crée en 2004 l’association Confluences Musicales et participe, en collaboration avec le luthier espagnol Carlos Paniagua, à la reconstruction du oud ramal, instrument emblématique qu’il réintègre à l’orchestre traditionnel.

Ses travaux musicologiques, diffusés en Espagne, en France et au Maroc, ainsi que ses ouvrages consacrés aux noubates, édités et publiés par l’Académie du Royaume du Maroc, sont une référence. Distingué à l’international, notamment par le Prix Ziryab (Tunis, 2016) et un hommage officiel en Algérie (2015), Omar Metioui incarne une approche exigeante et ouverte, fondée sur la complémentarité entre tradition orale et écriture, au service d’un patrimoine vivant et partagé.

L’ensemble Rawafid de Tanger

Fondé en 1994, par Omar Metioui, l’ensemble Rawafid se distingue par son engagement en faveur de la sauvegarde et du renouvellement du patrimoine musical traditionnel. Composé de musiciens issus de la tradition musicale du nord du Maroc, il développe une approche exigeante fondée sur la fidélité des styles d’interprétation et le refus des instruments à son fixe.

L’ensemble Rawafid a contribué à plusieurs projets de référence, dont l’enregistrement de six noubates dans le cadre des Rencontres Abbadi de Tanger (2015–2025), ainsi que de deux noubates dans l’Anthologie de la musique arabo-andalouse Al Ala (AAMAM, 2023).

Avec :

Omar Metioui

Bilal Bouzaidi oud ramal

oud ramal Nour Eddin Acha flûte nay

flûte nay Youssef Chentouf rabab

rabab Anass Belhachemi violon

violon Anass Kharaz valto

valto Mohammed Zaidi violoncelle

violoncelle Said Ben Guerch derbouka

derbouka Ayman Rhandour târ

JE RESERVE

Composé de musiciens issus de la tradition musicale du nord du Maroc, l’ensemble Rawafid développe une approche exigeante fondée sur la fidélité aux styles d’interprétation d’Al Ala.

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Plein tarif : 26€

Tarif réduit : 22€

-26 ans : 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/concert-orchestre-rawafid-sous-direction-omar-metioui +33140513838



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