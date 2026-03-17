Rencontre avec Jean Birnbaum au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Sale temps pour la nuance. Rude époque pour toutes celles et ceux qui chérissent le doute et la complexité. Les voilà accusés d’être des rêveurs, des tièdes, voire des lâches. Or dans un moment de polarisation où le combat remplace le débat, où la mauvaise foi fait écho à la mauvaise foi, et la haine à la haine, défendre la nuance relève moins de la facilité que du courage.

Le Courage de la nuance est un seul en scène inspiré de l’essai paru sous ce titre, aux éditions du Seuil, en 2021. Proposé par son auteur, Jean Birnbaum, il se présente comme une libre excursion en compagnie de quelques grandes figures qui ont eu ce courage-là ; George Orwell, Hannah Arendt, Roland Barthe ou Germaine Tillion. Une excursion en paroles et en images, sous le signe de la pédagogie, du dialogue avec le public, de l’humour aussi. Pour redonner un peu d’air à tous les hommes et à toutes les femmes qui se disent aujourd’hui, comme Albert Camus hier : « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison ».

Le débat démocratique ne peut exister sans zones de frottement, de doute, de complexité et de nuance. Dans ce seul en scène, Jean Birnbaum présente son essai politique « Le Courage de la nuance », un bref manuel de survie par temps de vitrification idéologique. Comment continuer à dialoguer et à penser ensemble dans un monde saturé de certitudes et de clivages ?

Le samedi 30 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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