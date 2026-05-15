Presque Louise & Thelma Mairie du 11e arrondissement PARIS
Presque Louise & Thelma Mairie du 11e arrondissement PARIS samedi 30 mai 2026.
Au départ, un souvenir :
la sensation d’avoir vu quelque chose d’inédit, avec deux femmes héroïnes d’un
western moderne. Le sentiment qui traverse les années, c’est l’injustice. Et la
question de la fin qui revient : la mort des héroïnes était-elle la seule façon
de rester libres ? Et maintenant, elles feraient quoi ? Et nous, on en pense
quoi, maintenant ? Pas une adaptation stricte, pas un prétexte non plus. Plutôt
une variation autour de la vie de ces deux femmes. Telles que nous imaginons
leur parcours.
En savoir plus sur la compagnie :
Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, le collectif Jamais trop D’art ! réinterprète leur souvenir du film Thelma et Louise.
Le samedi 30 mai 2026
de 19h00 à 19h55
gratuit
BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI
Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)
Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T22:55:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T19:55:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/
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