Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris

Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris

Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris mardi 19 mai 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Conférence + Sortie]

Lézards, serpents… les reptiles fascinent autant qu’ils inquiètent. Venez découvrir ces animaux discrets et méconnus et remettre en question les préjugés dont ils souffrent, souvent injustement.
Le mardi 19 mai 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T09:30:00+02:00_2026-05-19T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv


Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)