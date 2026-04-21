Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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Lézards, serpents… les reptiles fascinent autant qu’ils inquiètent. Venez découvrir ces animaux discrets et méconnus et remettre en question les préjugés dont ils souffrent, souvent injustement.

Le mardi 19 mai 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-19T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T09:30:00+02:00_2026-05-19T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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