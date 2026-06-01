Visite libre des Jardins Renoir, Jardins Renoir – Musée de Montmartre, Paris

Visite libre des Jardins Renoir 27 juin – 30 août Jardins Renoir – Musée de Montmartre Paris

Entrée jardins : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Venez flâner dans les jardins du Musée de Montmartre, nommés en souvenir d’Auguste Renoir, qui vécut sur place entre 1875 et 1877. Il y peignit plusieurs chefs-d’œuvre, comme le Bal du moulin de la Galette, la Balançoire ou le Jardin de la rue Cortot. Ainsi, chaque jardin a son caractère propre inspiré de la palette du peintre impressionniste**. Suzanne Valadon** et André Utter son compagnon ont également immortalisé ces jardins.

Vous pouvez également profiter de la terrasse du Café Renoir, ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 18h.

Avant votre visite, vérifiez sur le site du Musée de Montmartre que les jardins et le Musée sont bien ouverts le jour prévu pour votre visite.

Jardins Renoir – Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 49 25 89 39 https://museedemontmartre.fr/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ Créé en 1960 dans l’une des plus ancienne bâtisses de la Butte, le Musée fut un lieu de rencontres et de résidence pour de nombreux artistes : Auguste Renoir, Suzanne Valadon, Emile Bernard et Raoul Dufy. Certainement le Musée le plus charmant de Paris. Métro Lamarck Caulaincourt (L12) – Anvers (L2) puis funiculaire de Montmartre – Pigalle (L2) puis Bus 40, arrêt Saules-Cortot

Découvrez les jardins du Musée de Montmartre où Renoir a peint le Bal du Moulin de la Galette

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