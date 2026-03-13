Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Leur complicité musicale remarquable s’appuie sur une interaction riche et subtile, exploitant toute la souplesse expressive de la contrebasse, à la fois instrument soliste et d’accompagnement.

La formule en duo promet une exploration passionnante des rôles respectifs de leurs instruments, dans un dialogue constant et inventif. Leur répertoire reflète un amour commun pour une grande diversité de styles, allant du jazz moderne au jazz fusion, jusqu’à l’univers des auteurs-compositeurs-interprètes.

Emma Rawicz : saxophone

Freddie Jensen : contrebasse

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Emma Rawicz et Freddie Jensen jouent ensemble dans diverses formations – du duo au quartet, jusqu’au big band – depuis plusieurs années.

Le dimanche 31 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 31 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T19:30:00+02:00_2026-05-31T20:30:00+02:00;2026-05-31T21:30:00+02:00_2026-05-31T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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