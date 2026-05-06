Ghyslain Lévy présente « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse », Librairie Compagnie, PARIS

Ghyslain Lévy présente « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse » Lundi 18 mai, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T20:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-18T20:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:59:00+02:00

Venez découvrir « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse » publié aux Éditions Ithaque.

Discutants : David Chaouat et Antonia Fonyi.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ghyslain-levy-presente-lidiot-intime-lenfant-meduse-de-la-psychanalyse-1987811213851 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireLidiotintimeLenfantmedusedelapsychanalyse »}]

Venez découvrir « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse » publié aux Éditions Ithaque. Discutants : David Chaouat et Antonia Fonyi. Au programme : discussion et signature. … Rencontre-Dédicace