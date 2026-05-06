Ghyslain Lévy présente « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse », Librairie Compagnie, PARIS
Ghyslain Lévy présente « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse », Librairie Compagnie, PARIS lundi 18 mai 2026.
Ghyslain Lévy présente « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse » Lundi 18 mai, 20h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T20:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-18T20:00:00+02:00 – 2026-05-18T23:59:00+02:00
Venez découvrir « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse » publié aux Éditions Ithaque.
Discutants : David Chaouat et Antonia Fonyi.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Droits réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ghyslain-levy-presente-lidiot-intime-lenfant-meduse-de-la-psychanalyse-1987811213851 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireLidiotintimeLenfantmedusedelapsychanalyse »}]
Venez découvrir « L’Idiot intime : L’Enfant médusé de la psychanalyse » publié aux Éditions Ithaque. Discutants : David Chaouat et Antonia Fonyi. Au programme : discussion et signature. … Rencontre-Dédicace
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