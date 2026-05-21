Les animations de juin L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Sous toutes les coutures

Du 16 mai au 31 juillet, les bibliothèques vous invitent à une exploration du vêtement dans toutes ses dimensions : historique, sociale, culturelle et politique. Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques !

Performance dansée et contée | À un fil

Un spectacle poétique et chorégraphique qui invite à un voyage visuel et tactile à travers la délicatesse et les jeux de transparence de la dentelle.

Samedi 20 juin | Sur inscription 1ère séance à 10h30, seconde séance à 11h10. De 6 mois à 3 ans

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Atelier | Tous emmitouflés avec Marie-Noëlle Horvath

Un atelier créatif qui invite les enfants à s’initier à la couture en dessinant et en habillant des animaux sur du tissu.

Samedi 27 juin | 15h. Sur inscription. À partir de 6 ans.

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Les rendez-vous réguliers

Contine-moi une histoire

Samedis 6 et 13 juin | 10h30, pour les moins de 3 ans.

Samedi 6 juin | 11h pour les 3 ans et +

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P’tit ciné

Mercredi 10 juin | 14h30 sur inscription, à partir de 5 ans.

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L’atelier « à la manière de Suzy Lee »

Mercredi 17 juin | 14h sur inscription, à partir de 6 ans

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Soirée Jeux de société

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de

stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du

5è et 6è !

Samedi 27 juin | 18h à 20h, à la bibliothèque. Entrée libre

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Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du lundi 01 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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