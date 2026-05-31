Migraine et pollution de l’eau, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Migraine et pollution de l’eau Samedi 27 juin, 10h20, 13h00, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte

5,50 € – Tarif mobilité durable : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:20:00+02:00 – 2026-06-27T11:20:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:40:00+02:00 – 2026-06-27T16:40:00+02:00

Le paracétamol, un des médicaments les plus utilisés au monde, diminue les douleurs et fait baisser la fièvre mais augmente la pollution des eaux usées. Il se décompose en para-aminophénol, molécule toxique pour la flore et la faune aquatiques. C’est pourquoi il est urgent de développer des méthodes de mesure et de surveilance en temps réel de ces composés dans ces écosystèmes. Nous présenterons un capteur électrochimique sensible et peu coûteux (électrode à empreinte moléculaire) développé à Angers et utilisé dans une station d’épuration à San Esteban de Littera en Espagne.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Un banal médicament comme le paracétamol pose des problèmes de pollution de l’eau. Comment le suivre à la trace pour limiter ses effets ? paracétamol électrochimie