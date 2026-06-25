Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris

Le Para-BD, univers des produits dérivés du monde de la bande dessinée a amené à la création de sérigraphies, figurines et autres objets en édition limitée. Cette exposition met en avant une sélection de ces objets mêlant nouveautés et sérigraphies historiques.

De Milton Caniff à Frank Cho de André Juillard à Régis Loisel. La Galerie 9e Art a le plaisir de vous proposer une sélection exceptionnelle d’objets de collections de près de 50 artistes de bande dessinée!

L’exposition durera tout l’été sur place (hors période de fermeture estivale) et en ligne.

La Galerie vous présente cet été une exposition dédiée aux tirages, figurines, dédicaces et autres éditions limitées.

Du vendredi 26 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T22:00:00+02:00

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Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris

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