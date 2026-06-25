Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris
Exposition Multiples & Signatures (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris vendredi 26 juin 2026.
Le Para-BD, univers des produits dérivés du monde de la bande dessinée a amené à la création de sérigraphies, figurines et autres objets en édition limitée. Cette exposition met en avant une sélection de ces objets mêlant nouveautés et sérigraphies historiques.
De Milton Caniff à Frank Cho de André Juillard à Régis Loisel. La Galerie 9e Art a le plaisir de vous proposer une sélection exceptionnelle d’objets de collections de près de 50 artistes de bande dessinée!
L’exposition durera tout l’été sur place (hors période de fermeture estivale) et en ligne.
La Galerie vous présente cet été une exposition dédiée aux tirages, figurines, dédicaces et autres éditions limitées.
Du vendredi 26 juin 2026 au samedi 18 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 19h00
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T13:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T13:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T13:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T13:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T13:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T13:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T13:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T13:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T13:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T13:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T13:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00
Galerie 9e art 4 rue Crétet 75009 Paris
https://galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=527 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art
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