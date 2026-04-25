Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris

Walter Benjamin fait de l’œuvre goethéenne une source essentielle

d’inspiration depuis les années 1910, qui marquent le début de son

parcours philosophique, jusqu’au projet majeur des Passages parisiens,

qu’il laisse inachevé à sa mort. La thèse de doctorat que Benjamin

consacre au concept de la critique esthétique dans le romantisme

allemand s’achève par un examen de la notion goethéenne de “Urbild” ou

“Urphänomen” (image ou phénomène originaire) – notion qui jouera un rôle

structurant dans le déploiement de la méthode philosophique de

Benjamin, d’Origine du drame baroque allemand aux Passages parisiens. Dans son essai sur le roman de Goethe Les Affinités électives,

il présente de façon exemplaire la façon dont il veut refonder la

théorie et la pratique de la critique esthétique. L’entrée consacrée à

Goethe rédigée pour la Grande Encyclopédie soviétique porte

témoignage de la façon singulière dont Benjamin s’approprie et détourne

les codes de l’approche matérialiste de l’histoire littéraire. Les

recensions des derniers ouvrages portant sur Goethe indiquent la

persistance de cet intérêt, tant du point de vue de sa situation

existentielle que de l’orientation de son œuvre, jusqu’à la fin dans les

années 1930, marquées notamment par son exil parisien. Ces textes sur

Goethe – des écrits de jeunesse jusqu’à ses travaux sur Paris – sont

connus, mais ont rarement été étudiés comme un ensemble cohérent et dans

une perspective transversale : c’est ce qu’entend faire ce colloque,

afin de mettre en lumière l’évolution de l’interprétation dont font

l’objet l’œuvre de Goethe et la figure goethéenne, tout en situant cette

évolution dans le contexte du parcours intellectuel de Benjamin,

lui-même éclairé par la situation historique dans laquelle il s’inscrit.

Le colloque examinera également la manière dont l’approche

méthodologique de Goethe influence les études plus ouvertement

matérialistes des années 1930 sur Paris et Baudelaire.

Les questions qui balisent les discussions autour de l’œuvre de

Goethe au début du XXe siècle sont multiples et rendent compte des

débats qui animent le monde intellectuel allemand dans lequel Benjamin

se forme. Certaines de ces discussions concernent, d’un point de vue

méthodologique, la relation entre les sciences naturelles et les

sciences de l’esprit et, d’un point de vue épistémologique, la façon

dont doit être repensé le rapport entre la connaissance, la vérité et

l’apparence. D’autres se situent à la croisée d’enjeux esthétiques et

politiques : les ouvrages sur Goethe produits par les disciples de

Stefan George, notamment le Goethe (1916) de Friedrich Gundolf,

signalent le succès des réappropriations nationalistes et

conservatrices du “mythe” goethéen – réappropriations dont Benjamin

formule une critique décisive dès les années 1910 et dont il observera

avec inquiétude les évolutions dans les années 1930.

Ce colloque souhaite, d’une part, mettre en dialogue les choix

éditoriaux et de traduction qui ont été faits dans le cadre des

rééditions et retraductions récentes de ces textes, et d’autre part,

éclairer – par des approches associant l’histoire des idées, de la

philosophie et de la littérature – la position résolument originale que

Benjamin occupe au sein des débats suscités par les interprétations

philosophiques, culturelles et politiques de la tradition goethéenne en

Allemagne, des débuts la Première Guerre mondiale au début de la

Seconde.

Ce colloque souhaite, d’une part, mettre en dialogue les choix éditoriaux et de traduction qui ont été faits dans le cadre des rééditions et retraductions récentes de ces textes, et d’autre part, éclairer – par des approches associant l’histoire des idées, de la philosophie et de la littérature – la position résolument originale que Benjamin occupe au sein des débats suscités par les interprétations philosophiques, culturelles et politiques de la tradition goethéenne en Allemagne, des débuts la Première Guerre mondiale au début de la Seconde.

Le jeudi 25 juin 2026

de 09h00 à 09h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T12:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T09:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/affinites-electives-benjamin-goethe-paris/ https://fb.me/e/4mJe2iH4y https://fb.me/e/4mJe2iH4y



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

