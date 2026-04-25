Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris
Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris jeudi 25 juin 2026.
Walter Benjamin fait de l’œuvre goethéenne une source essentielle
d’inspiration depuis les années 1910, qui marquent le début de son
parcours philosophique, jusqu’au projet majeur des Passages parisiens,
qu’il laisse inachevé à sa mort. La thèse de doctorat que Benjamin
consacre au concept de la critique esthétique dans le romantisme
allemand s’achève par un examen de la notion goethéenne de “Urbild” ou
“Urphänomen” (image ou phénomène originaire) – notion qui jouera un rôle
structurant dans le déploiement de la méthode philosophique de
Benjamin, d’Origine du drame baroque allemand aux Passages parisiens. Dans son essai sur le roman de Goethe Les Affinités électives,
il présente de façon exemplaire la façon dont il veut refonder la
théorie et la pratique de la critique esthétique. L’entrée consacrée à
Goethe rédigée pour la Grande Encyclopédie soviétique porte
témoignage de la façon singulière dont Benjamin s’approprie et détourne
les codes de l’approche matérialiste de l’histoire littéraire. Les
recensions des derniers ouvrages portant sur Goethe indiquent la
persistance de cet intérêt, tant du point de vue de sa situation
existentielle que de l’orientation de son œuvre, jusqu’à la fin dans les
années 1930, marquées notamment par son exil parisien. Ces textes sur
Goethe – des écrits de jeunesse jusqu’à ses travaux sur Paris – sont
connus, mais ont rarement été étudiés comme un ensemble cohérent et dans
une perspective transversale : c’est ce qu’entend faire ce colloque,
afin de mettre en lumière l’évolution de l’interprétation dont font
l’objet l’œuvre de Goethe et la figure goethéenne, tout en situant cette
évolution dans le contexte du parcours intellectuel de Benjamin,
lui-même éclairé par la situation historique dans laquelle il s’inscrit.
Le colloque examinera également la manière dont l’approche
méthodologique de Goethe influence les études plus ouvertement
matérialistes des années 1930 sur Paris et Baudelaire.
Les questions qui balisent les discussions autour de l’œuvre de
Goethe au début du XXe siècle sont multiples et rendent compte des
débats qui animent le monde intellectuel allemand dans lequel Benjamin
se forme. Certaines de ces discussions concernent, d’un point de vue
méthodologique, la relation entre les sciences naturelles et les
sciences de l’esprit et, d’un point de vue épistémologique, la façon
dont doit être repensé le rapport entre la connaissance, la vérité et
l’apparence. D’autres se situent à la croisée d’enjeux esthétiques et
politiques : les ouvrages sur Goethe produits par les disciples de
Stefan George, notamment le Goethe (1916) de Friedrich Gundolf,
signalent le succès des réappropriations nationalistes et
conservatrices du “mythe” goethéen – réappropriations dont Benjamin
formule une critique décisive dès les années 1910 et dont il observera
avec inquiétude les évolutions dans les années 1930.
Ce colloque souhaite, d’une part, mettre en dialogue les choix
éditoriaux et de traduction qui ont été faits dans le cadre des
rééditions et retraductions récentes de ces textes, et d’autre part,
éclairer – par des approches associant l’histoire des idées, de la
philosophie et de la littérature – la position résolument originale que
Benjamin occupe au sein des débats suscités par les interprétations
philosophiques, culturelles et politiques de la tradition goethéenne en
Allemagne, des débuts la Première Guerre mondiale au début de la
Seconde.
Ce colloque souhaite, d’une part, mettre en dialogue les choix éditoriaux et de traduction qui ont été faits dans le cadre des rééditions et retraductions récentes de ces textes, et d’autre part, éclairer – par des approches associant l’histoire des idées, de la philosophie et de la littérature – la position résolument originale que Benjamin occupe au sein des débats suscités par les interprétations philosophiques, culturelles et politiques de la tradition goethéenne en Allemagne, des débuts la Première Guerre mondiale au début de la Seconde.
Le jeudi 25 juin 2026
de 09h00 à 09h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T12:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T09:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
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