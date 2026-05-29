Exposition Bicéphale (8-15 juin) au Wilde Le Wilde Paris
Exposition Bicéphale (8-15 juin) au Wilde Le Wilde Paris lundi 8 juin 2026.
En filiation avec Acéphale de Georges Bataille, l’exposition Bicéphale au Wilde donne à voir du 8 au 15 juin toutes les ambiguïtés de l’art en se refusant d’en rendre une lecture univoque. Toutes les œuvres et performances tendent vers une absence d’angoisse face au « deux ».
Réinterprété et traduit par le collectif Bicéphale et les 20 artistes sélectionné.e.s, le motif du Janus Bifrons – dieu romain aux deux visages, symbole de l’entrée et de la sortie, de l’avant et de l’arrière – est réactivé pour indiquer qu’il n’y aura plus aucune action à venir possible, sans le franchissement d’un seuil.
Les 40 œuvres exposées et les activations proposées au Wilde agissent comme des formes de résistance contre l’uniformisation, l’équivoque, l’imprécision nous menant au désastre écologique et social.
Programme :
- Samedi 30 mai (17h00 – 22h30) – Académie du Climat
Happening Bal’n’shlaga
Ateliers upcycling, Défilé de mode poétique, Entrée libre
- Dimanche 7 juin (1ère représentation : 15h00 / 2ème représentation : 17h00) – Wilde
L’Interview France Inter – Simulation
Une création scénique à deux voix signée Astrid Campion
Entrée solidaire sur place : 15 euros sur réservation, contact : acliteraturestudio@gmail.com
- Mercredi 10 juin (20h00 – 22h00) – Une cérémonie d’ouverture au Wilde
Preview Presse / Happening – Funérailles du XXe siècle
Entrée sur réservation, Buvette solidaire sur place
- Jeudi 11 juin (18h00 – 22h00) – Wilde
Vernissage de l’exposition
Activation NEAREST DISTANCE 2026 (Maddalena Iodice & Giuditta Vettese)
Entrée libre, Buvette solidaire sur place
- Vendredi 12 Juin (18h00 – 22h00) – Wilde
Apéro arts & écologie
Discussion entre les professionnels de la culture et les acteurs de l’écologie
20h30 : Performance de Shibari (Maxime Gianton, Maxime Clair, Sylvain Dubrez)
Entrée libre, Buvette sur place
Samedi 13 juin (18h00 – 22h00) – Wilde
Soirée Bicéphale – Finissage
20h30 : Une soirée de performances et d’activations des oeuvres par le collectif Bicéphale
L’exposition d’art contemporain réunit 20 artistes et 40 œuvres afin de proposer une définition ouverte du mot-concept bicéphale. De nombreuses performances sont proposées !
Le lundi 15 juin 2026
de 10h00 à 12h00
Le lundi 08 juin 2026
de 12h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T12:00:00+02:00_2026-06-08T22:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T12:00:00+02:00
Le Wilde 4-6, rue François Miron 75004 Paris
https://www.bicephale.org/IRL
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