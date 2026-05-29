Exposition Bicéphale (8-15 juin) au Wilde Le Wilde Paris

En filiation avec Acéphale de Georges Bataille, l’exposition Bicéphale au Wilde donne à voir du 8 au 15 juin toutes les ambiguïtés de l’art en se refusant d’en rendre une lecture univoque. Toutes les œuvres et performances tendent vers une absence d’angoisse face au « deux ».

Réinterprété et traduit par le collectif Bicéphale et les 20 artistes sélectionné.e.s, le motif du Janus Bifrons – dieu romain aux deux visages, symbole de l’entrée et de la sortie, de l’avant et de l’arrière – est réactivé pour indiquer qu’il n’y aura plus aucune action à venir possible, sans le franchissement d’un seuil.

Les 40 œuvres exposées et les activations proposées au Wilde agissent comme des formes de résistance contre l’uniformisation, l’équivoque, l’imprécision nous menant au désastre écologique et social.

Programme :

Samedi 30 mai (17h00 – 22h30) – Académie du Climat

Happening Bal’n’shlaga

Ateliers upcycling, Défilé de mode poétique, Entrée libre

Happening Bal’n’shlaga Ateliers upcycling, Défilé de mode poétique, Entrée libre Dimanche 7 juin (1ère représentation : 15h00 / 2ème représentation : 17h00) – Wilde

L’Interview France Inter – Simulation

Une création scénique à deux voix signée Astrid Campion

Entrée solidaire sur place : 15 euros sur réservation, contact : acliteraturestudio@gmail.com

L’Interview France Inter – Simulation Une création scénique à deux voix signée Astrid Campion Entrée solidaire sur place : 15 euros sur réservation, contact : acliteraturestudio@gmail.com Mercredi 10 juin (20h00 – 22h00) – Une cérémonie d’ouverture au Wilde

Preview Presse / Happening – Funérailles du XXe siècle

Entrée sur réservation, Buvette solidaire sur place

Preview Presse / Happening – Funérailles du XXe siècle Entrée sur réservation, Buvette solidaire sur place Jeudi 11 juin (18h00 – 22h00) – Wilde

Vernissage de l’exposition

Activation NEAREST DISTANCE 2026 (Maddalena Iodice & Giuditta Vettese)

Entrée libre, Buvette solidaire sur place

Vernissage de l’exposition Activation NEAREST DISTANCE 2026 (Maddalena Iodice & Giuditta Vettese) Entrée libre, Buvette solidaire sur place Vendredi 12 Juin (18h00 – 22h00) – Wilde

Apéro arts & écologie

Discussion entre les professionnels de la culture et les acteurs de l’écologie

20h30 : Performance de Shibari (Maxime Gianton, Maxime Clair, Sylvain Dubrez)

Entrée libre, Buvette sur place

Samedi 13 juin (18h00 – 22h00) – Wilde

Soirée Bicéphale – Finissage

20h30 : Une soirée de performances et d’activations des oeuvres par le collectif Bicéphale

L’exposition d’art contemporain réunit 20 artistes et 40 œuvres afin de proposer une définition ouverte du mot-concept bicéphale. De nombreuses performances sont proposées !

Le lundi 15 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le lundi 08 juin 2026

de 12h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T12:00:00+02:00_2026-06-08T22:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T12:00:00+02:00

Le Wilde 4-6, rue François Miron 75004 Paris

https://www.bicephale.org/IRL



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