Stage de dessin du corps humain (formes de bases) Musée du Louvre Paris



Accueil / Stage / Liste des Stages/ Fiche: stage de dessin : l’anatomie humaine (formes de base) au musée.stage de dessin : l’anatomie humaine (formes de base) au musée.

Du 08 au 09 Juin 2026 (Paris – 1er arrondissement)

Ce stage permet d’apprendre à dessiner la figure humaine avec des bases anatomiques concrètes, en utilisant les formes de bases, les proportions, les axes, les volumes.

Nous apprendrons comment faire évoluer le corps dans l’espace dans la perspective.

Des cours théoriques sont donnés suivis d’exercices.

Le contenu :

– Les proportions du corps humain. Dessiner le corps selon les parties principales à animer. Repères étalonnés et osseux.

– La structure osseuse, les différentes parties du corps qui le composent. Évocation des muscles principaux.

– Les différents types de mannequins.

– Les formes synthétiques.

– Dessiner le corps en masses principales et selon les axes.

– Le dessin du corps en perspective : le corps, les volumes, les cylindres. Vue plongeante et plafonnante.

– Le dessin de la tête avec ses proportions et les différents axes.

– Les localisations graisseuses.

– Comment dessiner la bouche, le nez, les yeux, les oreilles.

– Comment dessiner les mains et les pieds.

– Comment dessiner le corps avec les valeurs.

Matériel : carnet à dessin lay out A3, carton à dessin A3 ou planche en bois A3 avec pince, crayons à papier hb. 2b, 4b 8b quelques crayons de couleurs, une règle de 30cm ou 50 cm, feutres copic gris, un feutre noir waterproof.

Ce stage permet d’apprendre à dessiner la figure humaine avec des bases anatomiques concrètes, en utilisant les formes de bases, les proportions, les axes, les volumes. Nous apprendrons comment faire évoluer le corps dans l’espace dans la perspective.

Des cours théoriques sont donnés suivis d’exercices.

Du lundi 08 juin 2026 au mardi 09 juin 2026 :

lundi, mardi

de 10h00 à 17h00

payant

180 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T17:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T17:00:00+02:00

Musée du Louvre rue de Rivoli 75001 Paris

+33625291118 labdessin@yahoo.com https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731



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