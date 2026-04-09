« J’ai vu des choses que vous ne pourriez croire… » clamait Roy Batty à la fin de Blade Runner. « Des navires de guerre en feu, surgissant de l’épaule d’Orion (…), des rayons C briller dans l’obscurité, près de la Porte de Tannhäuser. »

Nous aussi, en huit ans de conférences, nous en avons vu des choses. Des os tournoyant dans le ciel finissant par se transformer en station spatiale, des hommes remontant le temps pour éviter l’apocalypse, des vaisseaux extraterrestres pendus par des ficelles… Nous avons vu des centaines de futurs et au moins autant de passés différents. Et, cette année, nous avons décidé de ne pas laisser « tous ces moments se perdre dans le temps » !

Par ce message écrit dans le passé, nous vous invitons à nous rejoindre dans le futur pour décortiquer avec nous l’histoire de la science-fiction au cinéma ! Comment est-elle née ? De quoi est-elle composée ? Comment a-t-elle évolué ? Et surtout, pourquoi est-elle si importante dans notre société ?

Des plus grands chefs-d’œuvre aux plus sombres nanars, nous voyagerons à travers les époques et les pays pour (re)découvrir ensemble l’histoire et les évolutions de ce genre fondamental du cinéma. Extraits, analyses et extraterrestres géants en plastique garantis !

Entrée libre, au deuxième étage de la médiathèque

Une présentation ludique et approfondie de l’histoire du cinéma de science-fiction, par Margot Dugué et Bastien Champougny.

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville et trouvez le meilleur itinéraire

