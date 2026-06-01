Sahab Festival | Deux jours pour la scène artistique palestinienne contemporaine, La Gaîté Lyrique, Paris

Sahab Festival | Deux jours pour la scène artistique palestinienne contemporaine 5 et 6 juin La Gaîté Lyrique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Initié en 2021 par le collectif Hawaf, Sahab réunit artistes, chercheur·euses et différentes initiatives palestiniennes. Avec une programmation pluridisciplinaire, le Sahab Festival souhaite créer un espace de réflexion autour des enjeux de mémoire, d’imagination et de solidarités artistiques, affirmant la place de l’art comme résistance à l’effacement, et promesse d’avenir.

Plus d’informations sur le site de la Gaîté Lyrique

Sahab est une initiative artistique développée par le collectif Hawaf. Depuis 2021, elle réunit des artistes et chercheur·euses afin de soutenir la création contemporaine palestinienne, tout en imaginant de nouvelles façons de préserver et de partager cette mémoire culturelle. Né de l’idée du Sahab Imaginary Museum, le projet explore comment l’art, l’imagination et les outils numériques peuvent contribuer à la construction d’infrastructures au-delà des frontières et de l’isolement.

Sahab se déploie comme une plateforme décentralisée combinant programmation culturelle, ateliers, bourses et programmes de recherche. À travers ses activités, Sahab soutient les artistes dans la création de nouvelles œuvres, facilite les échanges et développe des espaces numériques où différentes œuvres, archives et idées peuvent circuler à une échelle internationale. Au cœur du projet se trouve une ambition commune : soutenir la vie artistique et l’imagination collective malgré les conditions actuelles de fragmentation, de déplacement et d’effacement.

La Gaîté Lyrique 3b Rue Papin, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 33184744900 https://gaite-lyrique.net [{« link »: « https://sahabprojects.org/ »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/sahab-festival/ »}] La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, elle invite à passer de l’idée à l’action, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une table ronde, d’un verre, d’une performance, d’un atelier ou d’une projection. La Gaîté Lyrique est un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décloisonner les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque propose de nouvelles façons de créer et d’agir ensemble.

Les 5 et 6 juin 2026, la Gaîté Lyrique accueille le Sahab Festival, un rendez-vous dédié à la scène artistique contemporaine palestinienne. Initié en 2021 par le collectif Hawaf, réunit artistes, et …

© Tarab, Compagnie Shonen, Éric Minh Cuong Castaing, Chia Huang