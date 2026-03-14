Aux origines. Regards d’artistes sur le racisme et les discriminations Palais de la Porte Dorée Paris

L’exposition

Les discriminations naissent souvent d’un simple regard. Les personnes d’origine étrangère et/ou perçues comme telles en subissent massivement les frais. Cette « origine » – réelle, supposée ou fantasmée – est à la source de stéréotypes tenaces, qui conditionnent souvent les parcours de vie dès l’enfance.

À travers le regard subversif d’artistes contemporains – parmi lesquels les sœurs Chevalme, Patrick Zachmann, Euridice Zaituna Kala, Hamedine Kane – et des données inédites, l’exposition Aux origines nous invite à remonter à la source de ces mécanismes de stigmatisation et d’exclusion, en interrogeant la manière dont les regards se construisent et se perpétuent.

En s’appuyant sur les recherches récentes en sciences sociales, et notamment sur le projet européen UNDETTERED* – UNintentional Discrimination dETEcted and Racism REveal and Deactivate – le parcours met en lumière le caractère structurel, parfois inconscient, des discriminations. Sans en oublier les effets concrets dans la vie quotidienne, en particulier chez les plus jeunes. Accès à l’éducation, à l’emploi, au logement ou aux soins : autant de domaines où cet engrenage produit des inégalités durables.

En écho aux données chiffrées, les œuvres d’artistes contemporains témoignent du versant sensible de ces discriminations : la fatigue, les obstacles, mais aussi les formes de résistance et de solidarité qui en découlent sont autant d’effets intimes, durables et souvent invisibles de celles-ci.

Aux origines est une manière d’inviter chacune et chacun à questionner ses propres perceptions et à envisager une société libérée de ces mécanismes de discrimination dans son quotidien.

À travers le prisme de l’art contemporain et l’éclairage de données scientifiques, l’exposition Aux origines interroge l’un des facteurs de discrimination les plus puissants et persistants de notre société. L’« origine », réelle ou fantasmée, est cause d’exclusion et de stigmatisation au quotidien. Une réalité souvent sourde, qui façonne pourtant des trajectoires collectives et individuelles, et ce, dès l’enfance.

Du vendredi 05 juin 2026 au dimanche 23 août 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant

Ouverture de la billetterie début mai.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T17:30:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T17:30:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T17:30:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T17:30:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T17:30:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T17:30:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T17:30:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T17:30:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T17:30:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T10:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T17:30:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T17:30:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T17:30:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T17:30:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T17:30:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T17:30:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T17:30:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T19:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T17:30:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T17:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T17:30:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T17:30:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T17:30:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T17:30:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T17:30:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T17:30:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T17:30:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T17:30:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T17:30:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T17:30:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T17:30:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T17:30:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T17:30:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T17:30:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T17:30:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T17:30:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T17:30:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T17:30:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T17:30:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T17:30:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T17:30:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T17:30:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00

Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris



Afficher la carte du lieu Palais de la Porte Dorée et trouvez le meilleur itinéraire

