Village des start up Arènes de Lutèce – Necense, Arènes de Lutèce, Paris
Village des start up Arènes de Lutèce – Necense, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Village des start up Arènes de Lutèce – Necense 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Necense propose une alternative innovante aux boissons traditionnelles avec des préparations naturelles à infuser, sans bouteille. Élaborées à partir d’ingrédients 100 % naturels, ces boissons peu sucrées sont simples à préparer et pensées pour allier praticité, goût et consommation plus responsable.
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Necense boisson à infuser
DR
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