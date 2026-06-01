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Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Arènes de Lutèce

Adresse : 9 rue de Navarre 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

KédelaÏ vous fait découvrir son tempeh 100 % bio, élaboré à partir de soja cultivé en France. L’entreprise met en avant une alternative végétale locale et durable, contribuant au développement de nouvelles sources de protéines plus responsables.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Tempeh 100 % bio

DR

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