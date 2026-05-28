Du 5 au 21 juin 2026, le festival Les Nuits des Forêts revient partout en France Paris

Du 5 au 21 juin 2026, Les Nuits des Forêts reviennent partout en France avec une programmation immersive et gratuite autour du thème « À l’écoute des vivants ».

Pendant plus de deux semaines, plus de 250 forêts accueilleront balades nocturnes, concerts, spectacles, expériences sonores, rencontres avec des forestiers, conférences, ateliers et créations artistiques pour découvrir la forêt autrement.

Parmi les temps forts : écoutes nocturnes à Fontainebleau, concert des Chanteurs d’Oiseaux en Normandie, balade avec les chouettes en Haute-Savoie, théâtre immersif dans le Parc national de forêts ou encore installations et performances artistiques en pleine nature.

Un festival sensible et participatif pour mieux comprendre les enjeux forestiers et vivre des expériences uniques au cœur du vivant.

Événements gratuits, sur inscription.

Programme complet : www.nuitsdesforets.com