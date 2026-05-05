Sur la valeur des vies, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris

Sur la valeur des vies Jeudi 28 mai, 18h30 Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

Avec Didier Fassin, anthropologue et médecin, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines du Collège de France et Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, titulaire de la chaire Humanités et santé au Cnam.

Pour cet ultime rencontre du cycle Dialogue avec le Collège de France, nous recevons Didier Fassin, anthropologue et médecin, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines du Collège de France et Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, titulaire de la chaire Humanités et santé au Cnam pour un dialogue « sur la valeur des vies »

Ce dialogue animé par Charlotte Delbot, productrice a France Culture, sera suivi de 19h30 à 20h d’un échange avec le public.

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Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture.cnam.fr/mai/sur-la-valeur-des-vies-1616469.kjsp?RH=mai07 »}]

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