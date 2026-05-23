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Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Mairie du 8e arrondissement

Adresse : 3 rue de Lisbonne

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles</p>

Classe de musique de chambre de Philippe Ferro

Programme

Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe de musique de chambre de Philippe Ferro
Le jeudi 28 mai 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T13:00:00+02:00_2026-05-28T13:45:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne  75008 PARIS
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