Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS
Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 28 mai 2026.
Classe de musique de chambre de Philippe Ferro
Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe de musique de chambre de Philippe Ferro
Le jeudi 28 mai 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T13:00:00+02:00_2026-05-28T13:45:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
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