Jardins jardins : le rendez vous des amoureux de l’art paysager Parc de la villa Windsor Paris

Du 28 au 31 mai 2026, Jardins, jardin fêtera sa 20ᵉ édition dans le parc de la Villa Windsor, au cœur du Bois de Boulogne. Un anniversaire exceptionnel, marqué par de nouvelles créations paysagères et de surprises en préparation ! Ouvert à tous les publics — familles, enfants, jeunes curieux, passionnés de nature ou simples promeneurs — Jardins, jardin est bien plus qu’un événement sur le jardin : c’est une expérience à vivre, un lieu d’inspiration, de transmission et de plaisir partagé au cœur de la nature urbaine.

Chaque année, Jardins, jardin présente une sélection inédite de créations paysagères réalisées par des paysagistes, designers, écoles et artisans du vivant. Des univers végétaux inspirants, qui éveillent les sens et donnent envie d’aménager son propre coin de nature.

L’art du végétal dans tous ses formats dans un écrin de nature : le parc de la Villa Windsor, au cœur du Bois de Boulogne.

Du jeudi 28 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Plein tarif 15€ entrée valable une journée pour une personne.

Tarif réduit (étudiants, -16 ans) 10€ sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Billeterie disponible en mars.

Tout public.

Parc de la villa Windsor 4 route du Champ-d ’Entraînement – Bois de Boulogne 75016 Paris



