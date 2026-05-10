Exposition La Solitude : histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice Paris

Cette exposition met en lumière l’histoire du noviciat de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, fondée par Jean-Jacques Olier au XVIIe siècle. A travers de nombreux documents d’archives et des oeuvres d’art, le parcours permet de suivre l’évolution et de comprendre « l’esprit » de ce noviciat sulpicien, désigné sous le nom de « Solitude ». Ce temps de retraite permet, jusqu’aujourd’hui, de former des prêtres qui souhaitent se consacrer à la formation du clergé dans les séminaires. Lieu de formation et de discernement des vocations sacerdotales , le séminaire Saint-Sulpice a accueilli des générations de futurs prêtres, venus de toute la France mais aussi du monde entier. L’exposition s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Église de France, du diocèse de Paris mais aussi au patrimoine parisien discret et aujourd’hui méconnu.

La Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice ouvre les portes de la Maison Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, pour une exposition inédite : La Solitude, histoire du noviciat des Prêtres de Saint-Sulpice.

Du jeudi 28 mai 2026 au vendredi 12 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 09h30 à 17h00

Fermé le dimanche 07 juin 2026

Fermé le dimanche 31 mai 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T09:30:00+02:00_2026-05-28T17:00:00+02:00;2026-05-29T09:30:00+02:00_2026-05-29T17:00:00+02:00;2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-01T09:30:00+02:00_2026-06-01T17:00:00+02:00;2026-06-02T09:30:00+02:00_2026-06-02T17:00:00+02:00;2026-06-03T09:30:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00;2026-06-04T09:30:00+02:00_2026-06-04T17:00:00+02:00;2026-06-05T09:30:00+02:00_2026-06-05T17:00:00+02:00;2026-06-06T09:30:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-08T09:30:00+02:00_2026-06-08T17:00:00+02:00;2026-06-09T09:30:00+02:00_2026-06-09T17:00:00+02:00;2026-06-10T09:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00;2026-06-11T09:30:00+02:00_2026-06-11T17:00:00+02:00;2026-06-12T09:30:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00

Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice 6 rue du Regard 75006 Paris

https://www.generalsaintsulpice.org/fr/ archives.saint.sulpice.paris@gmail.com



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