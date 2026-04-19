L’art urbain s’invite à l’Hôtel national des Invalides Hôtel national des Invalides Paris

Du 28 mai au 1er juin 2026, trente-quatre figures majeures du street art français investiront les salons de l’Hôtel national des Invalides. Amateurs d’art et curieux sont conviés à venir (re)découvrir leurs œuvres et échanger avec les artistes lors de cette exposition unique.

En parallèle, les douves du monument serviront de toile aux créateurs. Pendant toute la durée de l’événement, ils réaliseront des graffitis sur des panneaux qui resteront exposés tout au long du mois de juin. Les pierres centenaires des Invalides, chargées d’histoire, s’animeront alors de couleurs vibrantes, offrant aux visiteurs un dialogue saisissant entre patrimoine et modernité.

Durant cinq jours et pour la première fois, découvrez une exposition de street art à l’Hôtel national des Invalides.

Du jeudi 28 mai 2026 au lundi 01 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

lundi

de 10h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T10:00:00+02:00_2026-05-28T17:30:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T17:30:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T17:30:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T17:30:00+02:00;2026-06-01T10:00:00+02:00_2026-06-01T16:00:00+02:00

Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle 75007 Salons du gouverneur militaire de ParisParis



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