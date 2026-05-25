Bien s’entourer quand on entreprend : développer son intelligence émotionnelle Station F Paris Jeudi 28 mai, 15h00 sur inscription

Bien s’entourer quand on entreprend : développer son intelligence émotionnelle avec HEC Paris

En tant qu’entrepreneur, ta performance ne reposera pas seulement sur ton idée, produit ou marché. Elle dépend aussi de ta capacité à créer de la confiance, fédérer les bonnes personnes, inspirer ton écosystème et construire des relations solides.

​Cet atelier te proposera une approche concrète du leadership relationnel : comment mieux se connaître, mieux interagir, faire bonne impression, développer ta résilience et s’entourer intelligemment pour accélérer son projet.

Notre speaker Thierry Daher a lancé quatre start-ups, dirigé une société de production de films, réalisé deux exits et traversé deux burnouts.

​Fondateur de Positive Solutions, organisme certifié Qualiopi, il accompagne aujourd’hui dirigeants et équipes sur la résilience, le leadership émotionnel et la performance durable. Sa méthode Breath-Based Leadership® combine neurosciences, intelligence émotionnelle et respiration fonctionnelle pour aider les leaders à mieux se connaître, mieux embarquer les autres et renforcer leur impact.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T16:30:00.000+02:00

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https://luma.com/9qq6pi12

Station F 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France Quartier de la Gare Paris 75013 Paris



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