Bien s’entourer quand on entreprend : développer son intelligence émotionnelle Station F Paris
Bien s’entourer quand on entreprend : développer son intelligence émotionnelle Station F Paris jeudi 28 mai 2026.
Bien s’entourer quand on entreprend : développer son intelligence émotionnelle Station F Paris Jeudi 28 mai, 15h00 sur inscription
Bien s’entourer quand on entreprend : développer son intelligence émotionnelle avec HEC Paris
En tant qu’entrepreneur, ta performance ne reposera pas seulement sur ton idée, produit ou marché. Elle dépend aussi de ta capacité à créer de la confiance, fédérer les bonnes personnes, inspirer ton écosystème et construire des relations solides.
Cet atelier te proposera une approche concrète du leadership relationnel : comment mieux se connaître, mieux interagir, faire bonne impression, développer ta résilience et s’entourer intelligemment pour accélérer son projet.
Notre speaker Thierry Daher a lancé quatre start-ups, dirigé une société de production de films, réalisé deux exits et traversé deux burnouts.
Fondateur de Positive Solutions, organisme certifié Qualiopi, il accompagne aujourd’hui dirigeants et équipes sur la résilience, le leadership émotionnel et la performance durable. Sa méthode Breath-Based Leadership® combine neurosciences, intelligence émotionnelle et respiration fonctionnelle pour aider les leaders à mieux se connaître, mieux embarquer les autres et renforcer leur impact.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T16:30:00.000+02:00
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Station F 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris, France Quartier de la Gare Paris 75013 Paris
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