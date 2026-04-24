Lecture musicale – Paons par James Noël et Guillaume Hazebrouck Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris Jeudi 28 mai, 19h30 Inscription recommandée, entrée gratuite.

Accompagné par le pianiste Guillaume Hazebrouck, James Noël vous présente Paons (éd. Au Diable Vauvert), son dernier recueil de poésie salué par la critique.

Dans le cadre du cycle de l’Alliance française de Paris, **Tout un monde en français, James Noël**, voix majeure de la poésie contemporaine, présente _Paons_ (éd. Au Diable Vauvert), son dernier recueil salué par la critique, qui marque un tournant exceptionnel dans sa création.

Entre souffle poétique et vibration musicale, il sera accompagné par le compositeur **Guillaume Hazebrouck** pour un rendez-vous intense, porté par une langue incandescente qui interroge le monde, le vivant et l’urgence d’écrire.

Un moment musical animé par **Marjorie Bertin**.

La rencontre aura lieu au **Théâtre de l’Alliance française de Paris** et la rencontre se poursuivra par une séance de dédicaces, avec une vente de livres sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T21:30:00.000+02:00

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invitation@alliancefr.org https://www.alliancefr.org/programmeculturel

Auditorium de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75270 Paris



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