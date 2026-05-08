Atelier Linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris
Atelier Linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 28 mai 2026.
Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Durée: 2h
Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans
Au programme :
- Repars avec ton estampe pour en faire autant que tu veux chez toi
- Apprends à graver,
- Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité
Cet atelier créatif te plonge dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Le jeudi 28 mai 2026
de 16h00 à 18h00
payant
Tarif 35€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T16:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
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