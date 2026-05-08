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Atelier Linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris

Atelier Linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris

Atelier Linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Feuille Blanche, Café Noir

Adresse : 102 rue Truffaut

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : <p>Tarif 35€</p>

Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.

Durée: 2h
Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans
Au programme :

  • Repars avec ton estampe pour en faire autant que tu veux chez toi
  • Apprends à graver,
  • Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité

Cet atelier créatif te plonge dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.
Le jeudi 28 mai 2026
de 16h00 à 18h00
payant

Tarif 35€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T16:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Découverte Linogravure 🪛


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