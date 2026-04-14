Papanosh, Yes I Are !, JASS CLUB, Paris

Papanosh, Yes I Are ! Jeudi 28 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:30:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T21:30:00+02:00 – 2026-05-28T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Cette année, Papanosh fête ses 20 ans ! Pour l’occasion, le quintet s’est retiré à la campagne afin de créer un répertoire inédit, à leur image : *Yes I Are !* Un projet qui reflète leur esprit désinvolte et se joue avec humour du sérieux des musiques « de création ». Yes I Are ! est un cri du cœur pour le collectif, où chaque musicien peut s’exprimer avec une liberté et une singularité encore plus puissante. Saluer le folk, le free, le jazz, improviser à foison et raconter des histoires… voilà leur tasse de thé ! **Quentin Ghomari** / trompettes **Raphaël Quenehen** / saxophones, percussions, flûtes **Sébastien Palis** / piano, Mellotron **Thibault Cellier** / contrebasse **Jérémie Piazza** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/459-Papanosh-Yes-I-Are?session=459 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/460-Papanosh-Yes-I-Are?session=460 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Cette année, Papanosh fête ses 20 ans !Pour l’occasion, le quintet s’est retiré à la campagne afin de créer un répertoire inédit, à leur image : Yes I Are !Un projet qui reflète leur … Jazz