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Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Arènes de Lutèce

Adresse : 9 rue de Navarre 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Ori Sorgho Français valorise les céréales anciennes et biologiques à travers une gamme de produits issus du sorgho français. L’entreprise met en avant une agriculture durable et des alternatives alimentaires locales, en faisant découvrir les qualités nutritionnelles et gustatives de cette céréale encore méconnue.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Valorisation de céréales anciennes

DR

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