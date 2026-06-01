Exposition Jardiner – Atelier Bar à plantes médicinales, Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Exposition Jardiner – Atelier Bar à plantes médicinales Samedi 6 juin, 14h00 Cité des sciences et de l’industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Atelier Bar à plantes médicinales

Réalisé au sein de l’exposition Jardiner, cet atelier proposera une senibilisation aux plantes médicinales à travers des dégustations de tisanes et de sirops de plantes, accompagnés par les médiatrices et médiateurs de la Cité des sciences et de l’industrie.

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info.deficientvisuel@universcience.fr »}]

Atelier ‘ »bar à plantes médicinales » au sein de l’exposition « Jardiner »

©E-Laurent-EPPDCSI