La Maison de l’Europe de Paris accueille l’exposition caritative « Esprit – Liberté – Émotion », réunissant des artistes ukrainiens contemporains autour d’œuvres mêlant peinture, dessin, broderie traditionnelle ukrainienne, émail sur cuivre et émail sur acier.

À travers des univers visuels singuliers et des techniques variées, l’exposition explore les thèmes de l’identité, de la résilience, de la liberté et du dialogue culturel entre l’Ukraine et l’Europe.

Dans un contexte marqué par la guerre, les artistes expriment une vision profondément humaine où l’art devient un langage de solidarité, d’espoir et de dignité.

Exposition caritative d’art ukrainien contemporain à la Maison de l’Europe de Paris.

Du lundi 08 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

Du lundi 08 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00

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Maison de l’Europe de Paris 77 avenue de Versailles 75016 Paris

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