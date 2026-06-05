Esprit – Liberté – Émotion Maison de l’Europe de Paris Paris
Esprit – Liberté – Émotion Maison de l’Europe de Paris Paris lundi 8 juin 2026.
La Maison de l’Europe de Paris accueille l’exposition caritative « Esprit – Liberté – Émotion », réunissant des artistes ukrainiens contemporains autour d’œuvres mêlant peinture, dessin, broderie traditionnelle ukrainienne, émail sur cuivre et émail sur acier.
À travers des univers visuels singuliers et des techniques variées, l’exposition explore les thèmes de l’identité, de la résilience, de la liberté et du dialogue culturel entre l’Ukraine et l’Europe.
Dans un contexte marqué par la guerre, les artistes expriment une vision profondément humaine où l’art devient un langage de solidarité, d’espoir et de dignité.
Exposition caritative d’art ukrainien contemporain à la Maison de l’Europe de Paris.
Du lundi 08 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Du lundi 08 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T12:00:00+02:00;2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T12:00:00+02:00;2026-06-08T14:00:00+02:00_2026-06-08T17:00:00+02:00;2026-06-08T14:00:00+02:00_2026-06-08T17:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T12:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T12:00:00+02:00;2026-06-09T14:00:00+02:00_2026-06-09T17:00:00+02:00;2026-06-09T14:00:00+02:00_2026-06-09T17:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T12:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T12:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T17:00:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T17:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T12:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T12:00:00+02:00;2026-06-15T14:00:00+02:00_2026-06-15T17:00:00+02:00;2026-06-15T14:00:00+02:00_2026-06-15T17:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T12:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T12:00:00+02:00;2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T17:00:00+02:00;2026-06-16T14:00:00+02:00_2026-06-16T17:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T12:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T12:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T12:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T12:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T17:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T17:00:00+02:00
Maison de l’Europe de Paris 77 avenue de Versailles 75016 Paris
https://4hm8f.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/sh/1t6AVsd2XFnIGK9pVRz6kIHqMiptA2/hbm7_e5MFpit asso.ufculture@gmail.com https://www.facebook.com/Melanka Art Project https://www.facebook.com/Melanka Art Project
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