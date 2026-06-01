Maitre boulanger du Nord – Kundalim X Pizzas Viva Adrianno Farno, Arènes de Lutèce, Paris

Maitre boulanger du Nord – Kundalim X Pizzas Viva Adrianno Farno 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Le maître boulanger KUNDALIM, vous propose une immersion dans l’art de la boulangerie artisanale par le biais d’un atelier gratuit et ouvert aux enfants. Découvrez les gestes, les senteurs et les secrets de fabrication d’un bon pain, du pétrissage à la cuisson. Une démonstration vivante et chaleureuse qui ravira les amateurs de savoir-faire et les curieux de tous âges. Et bien sûr… dégustation à la clé ! Du 6 au 7 juin 2025 aux Arènes de Lutèce

Venez dégustez les déliciause pizzas de Pizza Vivo Imaginée par Adriano Farano, fondateur de Pane Vivo, Pizza Viva.

Ici, tout commence par une pâte d’exception : à base de blé ancien Russello et de levain naturel de 138 ans, pour une pizza plus digeste, riche en goût et respectueuse du corps.

Et parce qu’elle se mange avec les mains, comme à Naples, l’expérience devient ludique, conviviale et favorise même le sentiment de satiété.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Le maître boulanger KUNDALIM et Pizza Viva par Adriano Farano vous proposent une immersion dans l’art de la boulangerie artisanale par le biais d’un atelier gratuit et des Pizzas à la vente #agridemain #jnagri2025 #jnagri

DR