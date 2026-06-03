Vernissage de l’expo photo « (re)découvrons nos mares » Square Maurice Gardette Paris
Vernissage de l’expo photo « (re)découvrons nos mares » Square Maurice Gardette Paris lundi 8 juin 2026.
Du 8 juin au 8 juillet, le Conseil de Quartier Léon Blum – Folie-Régnault et la Mairie du 11e organisent une exposition photographique intitulée « (re)découvrons nos mares » sur les grilles du square Gardette.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le lundi 8 juin 2026 à 18h au square Maurice Gardette
Retrouvez toutes les informations sur la page dédié à l’exposition.
Participez au vernissage de l’exposition photographique « (re)découvrons nos mares » au square Gardette !
Le lundi 08 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T18:00:00+02:00_2026-06-08T19:00:00+02:00
Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris
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